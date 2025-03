Tradimento, anticipazioni 10 marzo: Guzide vuole vendetta dopo l'affronto di Yesim

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con Tradimento, la soap turca trasmessa tutti i giorni da Canale 5. Ozan fa una scoperta che lo manderà su tutte le furie, mentre Guzide subirà l'ennesimo affronto da parte di Yesim; stavolta però, la giudice non rimarrà a guardare.

Dov'eravamo rimasti

Tolga Kaşifoğlu interpretato da Caner Şahin

Nell'episodio precedente abbiamo visto Yesim e Nihal tramare alle spalle di Tarik. Nihal infatti, gli ha fatto credere che Melis fosse sua figlia, chiedendogli dei soldi in cambio del silenzio sulla paternità; una cifra che poi sarebbe stata divisa con Yesim.

Intanto Oltan è stato coinvolto in una sparatoria, dove è stato ferito per proteggere il figlio Tolga. Ora il ragazzo è in preda ai sensi di colpa, specie perché era in procinto di comunicargli che non voleva più avere a che fare con lui. Inoltre sa benissimo che quella pallottola non era rivolta a Oltan, ma era destinata a lui.

Anticipazioni 10 marzo: Ozan perde la testa, Guzide vuole vendicarsi di Yesim

Locandina di Tradimento

Tolga è addolorato per quanto successo al padre; divorato dal sensi di colpa, avrebbe bisogno del supporto di Oylum. Tuttavia, anziché ricevere il sostegno della sua fidanzata, il ragazzo viene incoraggiato da Elmas. Quest'ultima, accorgendosi di quanto Tolga sia preoccupato per Oltan, prova a rassicurarlo, dicendogli di essere sicura che l'uomo si salverà.

Intanto, Ozan fa una scoperta che lo fa infuriare. Mesut gli fa un'importante rivelazione: il giorno della sparatoria in cui Oltan ha quasi perso la vita, erano presenti anche sua madre e sua sorella. Tolga le aveva invitate per comunicare al padre, e farlo pubblicamente davanti a loro, che avrebbe chiuso i rapporti con lui.

Al pensiero di ciò che sarebbe potuto accadere a Guzide e ad Oylum, Ozan perde la testa e si affretta a prendere in mano la situazione. Che cosa starà per fare?

A proposito di Guzide: pur dovendo lasciare casa a causa dello sfratto di Tarik, la giudice non vuole però rinunciare anche ai suoi libri.

Allora contatta Yesim per comunicarle che andrà a riprendersi i suoi tomi; lei prima acconsente poi, appena la vede arrivare, mette i libri in una scatola e li brucia.

Guzide vorrà vendicarsi in maniera feroce...