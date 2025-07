Tracker 3: due attori lasciano il cast prima della nuova stagione, e Jensen Ackles potrebbe tornare

Importanti cambiamenti attendono Tracker in vista della sua terza stagione. La popolare serie CBS, basata sul romanzo The Never Game di Jeffery Deaver, subirà una significativa riduzione nel cast fisso: Eric Graise e Abby McEnany, interpreti rispettivamente di Bobby Exley e Velma Bruin, non torneranno nei nuovi episodi.

I due personaggi, pur non avendo avuto un ruolo centrale accanto al protagonista Colter Shaw (Justin Hartley), rappresentavano una parte della dinamica di supporto nella storia. Con la loro uscita di scena, rimangono solo due series regular confermati: lo stesso Hartley e Fiona Rene, nei panni di Reenie Green.

La seconda metà della stagione 2 debutterà nel 2025 e riprenderà da una delle rivelazioni più sconvolgenti finora: la madre di Colter ha orchestrato l'omicidio del padre oltre vent'anni fa. Hartley ha anticipato che la nuova stagione affronterà in profondità le motivazioni dietro questa scelta e i segreti di famiglia rimasti nascosti per troppo tempo.

"Arriveremo al cuore della questione", ha dichiarato l'attore, riferendosi al coinvolgimento della madre e ai suoi reali intenti. "Protezione? Vendetta? Una rete di bugie? Tutto verrà a galla".

Jensen Ackles verso il ritorno nel ruolo di Russell Shaw?

Tra i volti più amati dal pubblico, Jensen Ackles ha fatto il suo debutto nella seconda stagione nel ruolo di Russell, il fratello di Colter. La sua presenza ha subito conquistato i fan e ora si discute del suo possibile ritorno nella terza stagione.

Tracker: una scena

"Ne stiamo parlando proprio in questi giorni", ha dichiarato Ackles a Collider. "Justin è un caro amico e lavorare insieme è sempre un piacere. Spero di tornare, ma non so ancora con quale ruolo o per quanto tempo".

Il creatore e showrunner Elwood Reid ha confermato che il lavoro sulla stagione 3 è in corso, con nuovi intrecci narrativi e ritorni possibili. Anche se il cast subisce modifiche, la serie continua ad attrarre un pubblico fedele. Il rinnovo per la terza stagione, annunciato già a febbraio 2025, conferma la solidità degli ascolti e il crescente interesse verso la trama.

Il debutto della stagione 3 di Tracker è previsto per il 19 ottobre 2025 su CBS, con disponibilità in streaming su Paramount+ il giorno successivo.