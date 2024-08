Tracker: Jensen Ackles annuncia il suo ritorno nella seconda stagione della serie

I fan della serie di successo Tracker hanno motivo di festeggiare: è stato infatti confermato il ritorno di Jensen Ackles per la seconda stagione. Ackles, che interpreta Russell Shaw, il fratello separato di Colter Shaw, ha condiviso il suo entusiasmo su Instagram, postando una foto dal set.

Sebbene l'immagine non riveli alcun dettaglio sulla trama, Ackles ha dichiarato di aver completato le riprese delle sue scene iniziali e di essere in attesa di altre apparizioni. Potete vedere il post in seguito.

Tracker, dramma d'azione creato da Ben H. Winters e liberamente basato sul romanzo del 2019 di Jeffery Deaver Il gioco del mai, segue Colter Shaw, un esperto survivalista interpretato da Justin Hartley. Shaw viaggia attraverso il Paese per aiutare le forze dell'ordine a trovare le persone scomparse, guadagnando ricompense per i suoi sforzi. La serie ha ottenuto una notevole popolarità dopo il secondo episodio, con un aumento costante degli spettatori nel corso della prima stagione.

The Brave and the Bold, Jensen Ackles: "Se Pedro Pascal mi soffiasse il ruolo di Batman, mi arrabbierei"

Le anticipazioni sul personaggio di Ackles e sulla prossima stagione

Il ritorno di Ackles è stato uno dei momenti salienti del recente San Diego Comic-Con (SDCC), dove lo showrunner Elwood Reid e la star Justin Hartley hanno parlato del suo ruolo. Hanno elogiato la chimica naturale tra Hartley e Ackles, che migliora la dinamica tra i fratelli Shaw sullo schermo. Reid ha sottolineato che questa chimica ha influenzato la sua scrittura, garantendo che le interazioni tra Russell e Colter rimangano avvincenti e autentiche.

Nella prima stagione, il personaggio di Russell Shaw è stato introdotto come una persona dal passato misterioso, causando tensioni con Colter. I fratelli si sono riuniti nel penultimo episodio, dove Russell rivela dettagli cruciali sulla morte del padre, suggerendo il coinvolgimento di un'altra persona e accennando ai segreti della madre. Questa trama ha lasciato aperta la porta a ulteriori esplorazioni nella prossima stagione.

Durante il press tour estivo della Television Critics Association, Hartley ha confermato che Ackles apparirà in più episodi della seconda stagione, nonostante le preoccupazioni iniziali per i suoi impegni con altri progetti, come Countdown di Prime Video. Hartley ha espresso entusiasmo per il ritorno di Ackles, sottolineando il loro piacevole rapporto di lavoro e l'ulteriore profondità che il suo personaggio apporta alla serie.

Tracker: una scena

La nuova stagione promette di approfondire la complessa storia della famiglia Shaw. Hartley ha rivelato che ci si aspetta una trama che coinvolga gli UFO, aggiungendo un ulteriore livello di intrigo alla serie. I fan potranno assistere al continuo sviluppo della relazione tra Colter e Russell, mentre affrontano insieme nuovi misteri. La première della seconda stagione di Tracker si terrà il 13 ottobre.