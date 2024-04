Tracker: Jensen Ackles si unisce al cast della serie con Justin Hartley

Il Colter Shaw di Justin Hartley ha trovato suo fratello. Hartley ha annunciato giovedì in un video su Instagram che Jensen Ackles ha ottenuto il ruolo di Russell, fratello di Colter, nella serie drammatica Tracker della CBS appena sbarcata anche in Italia in streaming su Disney+.

Il network ha rivelato venerdì che il personaggio di Ackles sarà introdotto nel penultimo episodio della stagione, "Off The Books", domenica 12 maggio. La CBS ha anche pubblicato una foto in anteprima dei due fratelli che potete vedere sotto.

Ackles è noto soprattutto per il suo lungo ruolo di Dean Winchester in Supernatural della The CW, ruolo che ha ripreso nella serie prequel di Supernatural, The Winchesters. Tra gli altri suoi crediti recenti figurano il ruolo dello sceriffo Beau Arlen in Big Sky, di Soldier Boy in The Boys e un ruolo da guest star in Gen V.

First look photo of Jensen Ackles as Justin Hartley's estranged brother in 'Tracker', airing May 12th on CBS



MORE: https://t.co/orw506ERUP pic.twitter.com/tg59698qJl — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 26, 2024

The Boys 4: Jensen Ackles conferma quel che già sapevamo su Soldier Boy

Tracker: una scena

Tracker

Secondo la sinossi della CBS: "Colter è costretto a fare squadra con il fratello estraneo, Russell, che chiede il suo aiuto per rintracciare un ex compagno dell'esercito che è scomparso dopo diverse settimane di comportamento paranoico. L'indagine porta i due fratelli nel mondo delle missioni delle Forze Speciali, dei loschi programmi clandestini e delle teorie cospirative, il tutto mentre si confrontano con il passato della loro famiglia".

La serie, che ha ricevuto ottimi ascolti, ha ottenuto il rinnovo anticipato per la seconda stagione solo poche settimane dopo l'uscita della prima. Qui potete leggere la nostra recensione.

Tracker, basata sul romanzo bestseller "Il gioco del mai" di Jeffery Deaver, vede Hartley nei panni di Colter Shaw, un survivalista solitario che si aggira per il paese a bordo del suo camper in cerca di ricompense, usando le sue abilità di localizzatore per aiutare i cittadini e le forze dell'ordine a risolvere ogni sorta di mistero, mentre si confronta con la sua famiglia profondamente distrutta.

La serie è interpretata anche da Fiona Rene, Robin Weigert, Abby McEnany ed Eric Graise. Tracker è prodotta dalla 20th Television. Hartley, Ken Olin, Elwood Reid e Ben Winters sono i produttori esecutivi.