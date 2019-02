Toy Story e La Bambola Assassina: il trailer horror conquista il web!

Sul web si è diffuso negli ultimi giorni un fake trailer realizzato dai fan che unisce le saghe di Toy Story e Child's Play, conosciuto in Italia come La bambola assassina, in un contesto del tutto horror!

Il primo Toy Story è uscito nel 1995 e raccontava la storia di un gruppo di giocattoli che prendeva vita quando i bambini che li possedevano non erano presenti; mentre Bambola assassina (Child's play) è uscito nel 1988 e raccontava la storia di un serial killer intrappolato nel corpo di un bambolotto. I film della Disney sono molto family friendly, adatti a tutta la famiglia, anche ai più piccini, mentre tutti i sette film della saga horror sono stati vietati ai minori in America. Ora entrambe le saghe stanno per arrivare nelle sale con un nuovo capitolo e un fan trailer ha creato un mashup inquietante tra i due:

Il video dura un minuto e mezzo, prende l'audio dal nuovo teaser trailer di Child's Play e il video invece combina momenti dei primi tre Toy Story, protagonista assoluto il cowboy Woodie. Toy Story 4 arriverà nei cinema quest'estate con alcuni nuovi personaggi, mentre Child's Play vivrà un vero e proprio reboot al cinema e allo stesso tempo in televisione con una serie in 8 puntate trasmessa da SyFy.

La trama di Toy Story 4 riporta:

"Dopo aver trovato una nuova dimora con Bonnie alla fine di Toy Story 3 - La grande fuga, la gang ha ritrovato la serenità. Quando, però, un nuovo giocattolo chiamato "Forky", una forchetta che si trova visibilmente fuori posto, viene gettata con gli altri giocattoli, la quiete termina. Forky non si considera un giocattolo, ma è costretta ad affiancare gli altri membri del team in un viaggio nel mondo esterno finendo nel mezzo del carnevale, dove faranno la conoscenza di altri due giocattoli - premi di carnevale, per l'esattezza - di nome Ducky e Bunny. Insieme, i giochi sperimenteranno una nuova avventura e impareranno una volta per tutta cosa significa essere un giocattolo."