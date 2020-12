Toy Story: Pete Docter parla del buco di trama che coinvolge Buzz Lightyear

In Toy Story c'è un famoso buco di trama che coinvolge Buzz Lightyear che per anni non è stato risolto, ma Pete Docter ne ha recentemente parlato.

Un famoso buco di trama visto in Toy Story, che coinvolge il personaggio di Buzz Lightyear è stato risolto in parte da Pete Docter che, in una recente intervista fatta per presentare Soul, ha esternato la sua opinione in merito.

Il celebre Buzz Lightyear in una scena del film d'animazione Toy Story (1995)

A quanto pare, ci sono molti buchi di trama nei film Pixar su cui i fan si sono accaniti nel corso degli anni. Quasi tutti coloro che hanno visto Toy Story più di una volta si sono chiesti perché Buzz Lightyear si irrigidisce come un giocattolo, quando qualcuno entra in stanza, anche se lui è convinto di essere un vero Space Ranger. Il direttore creativo della Pixar, Pete Docter ha così commentato l'inghippo:

"Negli anni abbiamo avuto un sacco di discussioni su Toy Story, il primo, su cose tipo: 'Se Buzz non sa di essere un giocattolo, perché si irrigidisce quando un bambino entra nella stanza?' Abbiamo dato un sacco di spiegazioni al riguardo. Ma alla fine a nessuno importava. Penso che la risposta breve sia che devi cercare di capire a quali dettagli gli spettatori daranno importanza, o al limite spingere il loro interesse verso alcune questioni"

Per 25 anni i fan hanno cercato di capire il perché di questo buco di trama ma, come dice Pete Docter, probabilmente era un dettaglio ininfluente per lo svolgimento del film. Secondo il regista di Soul, quindi, quando si realizzano questi film fantastici non si deve pensare troppo alla logica di quello che si scrive, concentrandosi piuttosto sulle emozioni che il progetto nel suo insieme possa donare agli spettatori.

Toy Story è uscito nel 1995 ed è stato il primo film d'animazione completamente sviluppato in computer grafica e primissimo progetto della Pixar, diretto da John Lasseter.