Toy Story 5: Tim Allen anticipa nuovi dettagli della trama

Tim Allen, durante una recente intervista, ha rivelato nuove anticipazioni sulla trama di Toy Story 5.

L'attore, che dà voce a Buzz Lightyear nella versione originale, è stato coinvolto nei film prodotti da Pixar fin dal primo capitolo, arrivato nei cinema nel 1995.

Le anticipazioni sul film Pixar

Alla regia di Toy Story 5 ci sarà Andrew Stanton, che ha già portato al successo Alla ricerca di Nemo e Wall-E, e il filmmaker ha inoltre firmato la sceneggiatura.

Un'immagine di Buzz Lightyear

Tim Allen ha confermato che Buzz sarà coinvolto nella storia, anche se nel capitolo precedente aveva deciso di rimanere con Bo Peep e non tornare a casa dalla piccola Bonnie. L'attore ha anticipato: "Posso dirvi che la storia avrà molto a che fare con Jessie. Io e Tom Hanks - ovvero Buzz e Woody - siamo di nuovo insieme. E c'è un'incredibile scena d'apertura con Buzz Lightyear. Posso dirvi questo, ma non posso anticipare altro".

Un ritorno atteso

Allen aveva inoltre confermato che i fan possono attendersi una "storia davvero buona" al centro del sequel: "Penso sia davvero, davvero intelligente. Non credo sia davvero una questione di soldi quando realizzi cinque film con questi personaggi. Sono certo che vogliano che sia un successo, ma non è quello il motivo per cui lo fanno. Se non avessero ideato uno script brillante non l'avrebbero fatto e non avrebbero chiamato me e Tom Hanks".

Allen è ritornato a immedesimarsi nel ruolo di Buzz Lightyear, svelando che sono state necessarie solo 2 ore prima di sentirsi nuovamente a suo agio in sala doppiaggio, e ha sottolineato: "Sarà divertente".

I fan di Toy Story potranno vedere il quinto film nell'estate del 2026. La distribuzione del sequel nelle sale americane è infatti prevista per il 19 giugno del prossimo anno.