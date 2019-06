Toy Story 4: Tom Hanks dà una divertente lezione di recitazione a Tom Holland!

La nuove versione di Bo Peep

Tom Hanks dà lezioni di recitazione a Tom Holland. Il curioso siparietto è avvenuto qualche giorno fa al The Graham Norton Show, alla presenza anche di Jack Gyllenhall e Gwyneth Paltrow, i quali si sono goduti l'intera scena ridendo a più non posso insieme al pubblico presente in studio.

Tom Hanks, parlando del doppiaggio di Toy Story 4, si è focalizzato su un modo particolare di recitare chiamato tecnica Meisner, utilizzato soprattutto durante i primi approcci al mestiere dell'attore. L'esercizio consiste nel ripetere una stessa parola o una linea di dialogo più volte, dandogli però una intensità e una modalità differente. Lo scopo è quello di perdere ogni tipo di preconcetto semantico che si attribuisce al singolo termine o all'insieme delle parole e permettere a chi recita di essere meno impostato.

Spider-Man Far From Home, Tom Holland e Jake Gyllenhaal insieme

Hanks ha spiegato infatti che il doppiaggio è più un esercizio di recitazione in cui gli attori devono dire la stessa cosa in modi diversi, rimarcando che: "Non puoi muoverti, il microfono è proprio lì, e devi essere così", perciò, più che il corpo e i movimenti, sono le parole ad assumere un'importanza fondamentale. E per chiarire la cosa ha chiesto a Tom Holland di ripetere questa frase: "Pensi che io voglia più caffè? Ragazzo, ho bisogno di più caffè". Holland preso alla sprovvista è rimasto un po' attonito, mentre l'attore premio Oscar continuava: "Ti andrebbe un altro caffè?". Solo dopo questa battuta il protagonista dell'atteso Spider-Man: Far From Home ha iniziato a ripetere la frase con maggiore enfasi e disperazione per poi chiedere con voce accorata: "Caffè, ti prego! Tom Hanks dammi dell'altro caffè!", scatenando le risate di tutti quanti.

Toy Story 4: vi presentiamo i nuovi personaggi che vi faranno impazzire!

Chissà se questo metodo è stato già usato da Holland, magari proprio per prepararsi al ruolo dell'uomo ragno. Lo scopriremo di sicuro a breve. L'uscita italiana di Spider-Man: Far From Home, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, è fissata per il 10 luglio.

Qui potete vedere l'esilarante video.

Per quanto riguarda la versione italiana del film, in Toy Story 4 mancherà la voce di Fabrizio Frizzi indissolubilmente legato da decenni al personaggio Woody, ma chi sarà la nuova voce di Woody dopo Fabrizio Frizzi in Toy Story 4? A sostituire il popolare conduttore, anzi, presentattore, come si definiva lui, scomparso prematuramente a marzo del 2018, sarà Angelo Maggi - come già ipotizzato dopo la pubblicazione del primo trailer italiano -, doppiatore storico di Tom Hanks, ovvero colui che nella versione originale di tutti i capitoli di Toy Story presta la propria voce al cowboy di pezza.

Toy Story 4 arriverà nella sale italiane il 26 giugno.