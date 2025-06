Tom Hanks non è sorpreso dalle rivelazioni della figlia nel memoir: "Veniamo tutti da vite segnate e fragili"

Per la prima volta dalla pubblicazione del memoir The 10: A Memoir of Family and the Open Road scritto dalla figlia E.A. Hanks, la star premio Oscar Tom Hanks ha commentato per la prima volta le rivelazioni presenti nel libro.

Il memoir contiene pesanti e gravi accuse contro la madre della scrittrice, Samantha Lewes, definitiva a più riprese emotivamente e fisicamente abusiva nei suoi confronti.

Le parole di Tom Hanks sugli abusi rivelati dalla figlia nel memoir

Intervistato da Access Hollywood durante la première di La trama fenicia, Tom Hanks ha sottolineato:"Non sono sorpreso che mia figlia abbia avuto la forza e la lucidità di affrontare questo tema con tale onestà," ha dichiarato la star di Forrest Gump "Tutti noi veniamo da vite segnate, fragili... tutti noi".

Tom Hanks in Non così vicino

L'attore ha elogiato la figlia:"[E.A. Hanks] è straordinaria, lo è sempre stata. Quando hai dei figli, capisci chi sono già a sei settimane di vita". Nel libro, Elizabeth Anne Hanks ha raccontato di aver subito abusi fisici ed emotivi dalla madre.

L'aiuto di papà Tom Hanks alla figlia dopo gli abusi della madre

Tom Hanks e Susan Dillingham, vero nome di Samantha Lewes, si sposarono nel 1978 e divorziarono nel 1987. In seguito alla separazione, i figli Colin ed Elizabeth vennero affidati alla madre e potevano vedere il padre soltanto nei fine settimana.

E.A. Hanks ha raccontato di aver subito abusi dalla madre dai 5 ai 14 anni:"Una notte, la violenza emotiva divenne fisica. Dopo quell'episodio, mi trasferii a Los Angeles, proprio a metà della seconda media. L'accordo di custodia cambiò di fatto, ora vivevo a L.A. e visitavo Sacramento nei weekend e d'estate".

Primo piano di Tom Hanks in The Terminal

E.A. Hanks considera Rita Wilson, seconda moglie di Tom Hanks, come la sua 'altra madre' e non come una matrigna. Verso la fine delle scuole superiori, Samantha Lewes chiamò la figlia per informarla che stava morendo, e secondo la scrittrice soffriva di disturbo bipolare.