Toy Story 4: debutta su Rotten Tomatoes con un perfetto 100% di recensioni positive

Toy Story 4, l'atteso sequel targato Disney-Pixar, ha debuttato su Rotten Tomatoes ottenendo un perfetto 100% di recensioni positive!

Il nuovo capitolo delle avventure di Woody e degli altri giocattoli ha infatti esordito con 39 recensioni pubblicate dai critici, tutte positive, e una media per quanto riguarda le valutazioni di 8.59 su 10.

Il film animato dovrebbe debuttare negli Stati Uniti con un debutto nelle sale di circa 200 milioni di dollari, cifra che, se confermata, permetterà al progetto di superare il risultato ottenuto nel primo weekend di presenza nei cinema stabilito da Gli Incredibili 2, fermatosi nello stesso periodo di riferimento a 182.6 milioni di dollari. Il primato non sembra infatti impossibile da raggiungere perché le prevendite di Toy Story 4 hanno già superato le cifre ottenute recentemente dal sequel con protagonista la famiglia di supereroi.

Toy Story 4, anteprima: se l'animazione è un giocattolo perfetto

La sinossi di Toy Story 4, film in arrivo nelle sale italiane il 26 giugno, anticipa:

Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce "spazzatura" e non giocattolo, Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un'inaspettata deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. Dopo aver trascorso anni per conto proprio, lo spirito avventuroso di Bo e la vita "on the road" hanno rovinato la sua porcellana. Woody e Bo scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l'ultimo dei loro problemi.

Il lungometraggio, per la regia di Josh Cooley avrà nel cast di doppiatori Tim Allen, Tom Hanks, Annie Potts, Patricia Arquette e Joan Cusack - ed alcune attese new entry, da Keanu Reeves a Tony Hale, Keegan-Michael Key e Jordan Peele.