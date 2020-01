Toy Story 4: Lamp Life svelerà quanto accaduto a Bo Peep, ecco il trailer del corto!

Lamp Life sarà il prossimo corto della Pixar di cui online è stato diffuso il trailer, rivelando il legame con Toy Story 4 del nuovo progetto.

Il video anticipa che al centro della storia ci sarà Bo Peep durante il periodo di tempo compreso tra quando ha lasciato la casa di Andy a quando incontra nuovamente Woody, ritrovandosi così alle prese con molti problemi durante la sua vita da "lampada".

Il cortometraggio Lamp Life debutterà su Disney+ il 31 gennaio e Annie Potts doppia ancora una volta, nella versione originale, il personaggio di Bo Peep. Il progetto dovrebbe quindi raccontare anche l'incontro con Giggle McDimples, interpretata da Ally Maki.

Il nuovo servizio di streaming, secondo il produttore Mark Nielsen, rappresenta una nuova possibilità da sfruttare: "Si tratta di un nuovo modo per raccontare storie e distribuirle, non l'avevamo prima. Abbiamo sempre realizzato corti, e i DVD spesso li contenevano, ma questo ci dà un'opportunità più grande".

Nielsen aveva quindi sottolineato che non c'era nulla in programma legato a Toy Story oltre il corto e Forky Asks a Questions, tuttavia rimaneva aperto a ogni possibilità: "Si potrebbe condurre qualsiasi personaggio verso sentieri davvero interessanti".