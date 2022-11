Toy Story 3, su TikTok una scena del film è diventata virale: cosa sta dicendo davvero Ken?

In questi giorni la community di TikTok ha scoperto il film Pixar Toy Story 3, andando in fissa con una scena attualmente diventata virale che ha come protagonisti Barbie e Ken.

Toy Story 3 - La grande fuga: Ken impegnato nella sua sfilata

Nel corso di Toy Story 3 - La grande fuga vengono a formarsi due fazioni specifiche, una con i nostri beniamini e l'altra guidata da Lotso, un orsacchiotto con manie di grandezza. In uno dei momenti chiave del film Barbie (Jodi Benson) cerca di estorcere delle informazioni a Ken (Michael Keaton) strappando uno ad uno tutti gli outfit che custodisce gelosamente nella Dreamhouse. Così, articolo dopo articolo, vediamo Ken contorcersi dal dolore supplicandola di fermarsi.

Toy Story 3: due fan ricreano il film in stop motion con giocattoli veri (VIDEO)

In lingua originale, però, nel tentare di fermare la tortura, Ken sembra dire: "Oh f*ck! Those were vintage!" (Al posto di "Oh Barbie! Those were vintage!"). Ad accorgersene per primo è stato l'utente Kittyfeeley, diventando subito virale sulla piattaforma (qui trovate il suono originale), e aprendo un dibattito successivo che ha scaldato per giorni le tastiere di tantissimi cellulari, tirando fuori reazioni memorabili. A voi cosa sembra che dica?