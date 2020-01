Toy Story 3: due fan ricreano il film in stop motion con giocattoli veri (VIDEO)

Toy Story 3 è stato ricreato in stop motion da due fan dei film della --pixar che hanno trascorso ben otto anni lavorando al progetto realizzato con un iPhone.

Morgan e Mason McGrew, che ora hanno 20 e 23 anni, hanno utilizzato dei veri giocattoli per le riprese e la traccia audio del film originale con le voci quindi di Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles, Joan Cusack e Wallace Shawn. Walt Disney Studios ha concesso il via libera alla condivisone online di questa particolare versione di Toy Story 3 - La grande fuga.

Sulla pagina Facebook si spiega: "Come è iniziato questo progetto? Beh, tutto è iniziato dopo che io e mio fratello avevamo visto Toy Story 3 nella notte del debutto nelle sale. Immediatamente è diventato il nostro film preferito e... si potrebbe dire che ne siamo diventati ossessionati. Abbiamo iniziato a collezionare ogni nuovo giocattolo del film per affiancare quelli che avevamo già da bambini. Sì, una lieve ossessione. Facciamo un salto in avanti di 2 anni. In quel momento io (Morgan) ho 16 anni e ho capito finalmente che Toy Story 3 era più del mio film preferito. Era diventato in un certo senso la mia vita. Stavo crescendo, ovviamente lo sto facendo ancora. In ogni caso non volevo perdere l'opportunità di ringraziare la Pixar per aver realizzato Toy Story 3 e tutti gli altri film. Quindi, con l'amore per la Pixar, Toy Story 3 e il cinema, il progetto Toy Story 3 Live Action è iniziato".