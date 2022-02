Totò Cascio di Nuovo Cinema Paradiso: “Perderò la vista, ecco perché ho smesso di fare film”

Totò Cascio, il bambino protagonista di Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, intervistato da Serena Bortone durante l'ultima puntata di A Oggi è un altro giorno, ha rivelato di avere una malattia che gli farà perdere la vista: è questo il motivo per cui ha smesso di fare cinema nonostante il suo leggendario esordio ottenuto alla tenera età di otto anni.

Nuovo cinema Paradiso: in scena Philippe Noiret e Salvatore Cascio

La suddetta malattia degenerativa, che gli è stata diagnosticata proprio durante le riprese del famoso film premio Oscar, ha colpito anche il fratello dell'attore, oggi 42enne, e con tutta probabilità entrambi perderanno la vista a causa dell'inarrestabile deterioramento delle loro facoltà visive.

Cascio non ha mai voluto parlare della sua malattia ma, dopo svariati anni, sembra aver trovato la forza di scrivere un libro, intitolato 'La gloria e la prova il mio nuovo cinema paradiso 2.0': "Ho fatto tante interviste, ma ho tenuto nascosto il perché avessi smesso. Non volevo essere compatito."

"Mi hanno diagnosticato la retinite pigmentosa. Sono stati anni difficili, ma ora sono riuscito a riprendere in mano la mia vita grazie in primis alla fede". Ha continuato Totò prima di parlare anche di Nuovo cinema Paradiso: "È stata una bellissima esperienza fatta con spontaneità. Ero stato scelto dopo una selezione fotografica e un paio di provini. Tornatore si era innamorato di me".