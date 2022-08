Nuovo Cinema Paradiso: Giuseppe Tornatore sta sviluppando la serie tv tratta dal film

Nuovo Cinema Paradiso tornerà sugli schermi, questa volta televisivi, con una serie tv scritta e diretta da Giuseppe Tornatore.

Il progetto sarà composto da sei puntate e la produzione sarà curata da Bamboo Production, la casa di produzione di Marco Belardi, che sembra stia per stringere un accordo con un servizio di streaming americano

Il film Nuovo cinema Paradiso raccontava la storia del piccolo Totò che vive in Sicilia e si innamora del mondo del cinema.

L'opera di Giuseppe Tornatore ha ottenuto il Premio Speciale della Giuria nel 1989 al Festival di Cannes e nel 1990 l'Oscar come Miglior Film in Lingua Straniera.

Il regista sta attualmente scrivendo la sceneggiatura del pilot, in vista delle riprese e di un debutto per la serie sugli schermi previsto nel 2023. La storia sarà la stessa del lungometraggio, ma con la possibilità di espandere alcune tematiche e situazioni come "la forza di una madre, la solidarietà tra amici, il sesso considerato un tabù, la voglia di fuggire e marcate differenze sociali". La storia degli abitanti di Giancaldo sarà inoltre maggiormente approfondita contestualizzando il ruolo del cinema nell'Italia dopo la seconda Guerra Mondiale.

Belardi ha inoltre dichiarato che spera sarà realizzato un documentario su come è stato ideato Nuovo Cinema Paradiso, dal punto di vista creativo e produttivo.