Torino 2018: The Front Runner con Hugh Jackman è il film di apertura

Sarà The Front Runner, diretto da Jason Reitman, con Hugh Jackman e Vera Farmiga, il film di apertura della 36° edizione del Torino Film Festival (23 novembre - 1 dicembre 2018). Il regista stesso presenterà al pubblico del festival il suo nuovo film.

Tratto dal libro All the Truth Is Out: The Week Politics Went Tabloid del giornalista e sceneggiatore americano Matt Bai, The Front Runner racconta la vicenda che nel 1988 vide protagonista il senatore americano Gary Hart. Candidato democratico alla presidenza, mentre era in piena corsa elettorale, Hart vide sfumare qualsiasi possibilità di vittoria quando trapelò sui giornali la notizia di una sua ipotetica relazione extraconiugale con la modella Donna Rice Hughes. Per la prima volta il gossip sulla vita privata dei politici occupò le prime pagine dei giornali.

The Front Runner vede protagonista Hugh Jackman nel ruolo dell'ex senatore Gary Hart.

Hart, senatore del Colorado dal 1975 al 1987, ha cercato di diventare Presidente nel 1984 e nel 1988. Durante le primarie, nonostante fosse il favorito rispetto a Mike Dukakis, ha dovuto fare i conti con le accuse di aver tradito la moglie. Il senatore ha quindi sfidato i media, portando però così alla pubblicazione degli scatti che lo ritraevano insieme a Donna Rice, foto che hanno interrotto la sua candidatura.

The Front Runner, diretto da Jason Reitman, vede nel cast Vera Farmiga, J.K. Simmons, Alfred Molina, Sara Paxton e Kaitlyn Dever.

L'uscita di The Front Runner nelle sale italiane è prevista per il 21 febbraio 2019, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

