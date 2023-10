Top Gun: The Next Generation, National Geographic ordina la docuserie sugli aspiranti piloti

In una mossa che chiaramente cerca di capitalizzare il successo ottenuto un anno fa da Top Gun: Maverick, il National Geographic ha annunciato l'arrivo della docuserie Top Gun: The Next Generation.

La serie seguirà un gruppo di ufficiali del Advanced Flight Training Program mentre cercano di diventare piloti d'assalto d'élite.

I piloti si cimenteranno in prove di volo, tra cui l'atterraggio su una portaerei in mare, e la serie sarà raccontata attraverso la testimonianza di allievi piloti della Marina, seguendoli in volo, fuori dalla base e a casa, ancor prima che alcuni di loro arrivino a pilotare l'F-35C Lightning II.

La serie sarà prodotta dalla Rex, parte di Zinc Media. È stata creata da Karen Edwards, che ne sarà anche lo showrunner, ed è prodotta da Tanya Shaw. Lana Salah sarà invece la regista della serie.

Top Gun: la prossima generazione di piloti

"Con così tanti milioni di fan del film in tutto il mondo, sono stato immediatamente attratto da questa serie: questi piloti di jet d'élite non solo sono estremamente abili e impressionanti, ma hanno tutti storie molto diverse da raccontare", ha dichiarato Tom McDonald, EVP, Global Factual and Unscripted Content, National Geographic.

"Con l'accesso esclusivo e senza precedenti all'interno di Nat Geo, questa serie promette di essere un viaggio esilarante, visivamente sbalorditivo e affascinante nel mondo intensamente competitivo del volo d'élite".

Notizia di pochi istanti fa, Timothée Chalamet ha dichiarato di aver visto Top Gun: Mavercik ben otto volte durante le riprese di Dune: Parte Due.