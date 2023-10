Top Gun: Maverick, Timothée Chalamet ha visto il film 8 volte mentre girava Dune

Nel corso di un lungo articolo di GQ dedicato alla carriera di Timothée Chalamet, l'attore ha confessato di aver visto Top Gun: Maverick per ben otto volte mentre era impegnato sul set di Dune: Parte Due di Denis Villeneuve.

Leggiamo su GQ: C'era un'altra persona che era stata sul radar di Chalamet - o almeno nella sua casella di posta elettronica - per quanto riguarda questa sua nuova fase da protagonista. "Dopo aver incontrato Tom Cruise, subito dopo aver terminato il primo Dune, mi ha inviato un'email di grande ispirazione", ha detto Chalamet. Includeva una sorta di Rolodex di tutti gli esperti di cui avrebbe potuto aver bisogno per allenarsi negli stunt. Un allenatore per le moto. Un allenatore per gli elicotteri. "In pratica mi ha detto che nella vecchia Hollywood ti addestravano a ballare e a combattere, mentre oggi nessuno ti porterà a quello standard. Quindi sta a te decidere. L'e-mail era davvero un grido di guerra".

Durante le riprese della seconda parte, nell'estate e nell'autunno del 2022, Chalamet ha dichiarato di aver visto Top Gun: Maverick otto volte. In un'occasione, ha affittato un cinema a Budapest per due dollari a posto e ha portato tutto il cast e la troupe: "Top Gun mi ha ispirato moltissimo l'estate scorsa, mentre stavamo girando Dune", ha detto. "Alcuni membri della troupe non volevano andarci, ma io ho pensato che fosse uno dei film più belli che avessi mai visto".

Prima di rivederlo nei panni di Paul Atreides in Dune: Parte Due (posticipato a marzo a causa degli scioperi), Chalamet sarà nelle sale a dicembre per il musical Wonka, prequel de La fabbrica di cioccolato. Su queste pagine potete recuperare il nuovo trailer di Wonka.