Top Gun: Maverick, il regista difende la scelta di non aver riportato indietro il personaggio di Meg Ryan

Il regista di Top Gun: Maverick Joseph Kosinski ha difeso la scelta di non richiamare Meg Ryan nel sequel del 2022. Partecipando al podcast Happy So Confused, Kosinski ha spiegato il motivo che l'ha spinto ad escludere Carole Bradshaw dal seguito.

"Per quanto avrei adorato lavorare con lei [Ryan], narrativamente c'è una ragione per cui Carole non può essere in questo mondo, sia per Rooster che per Maverick. Come apprendiamo in seguito, uno dei suoi desideri nei confronti di lui è assicurarsi che Rooster non voli più, e se lei fosse ancora in giro credo che avrebbe complicato le cose. È stata una di quelle scelte difficili che devi fare quando racconti una storia come questa" ha spiegato il regista.

Meg Ryan in Top Gun

Nonostante la presenza di Meg Ryan nel cast del sequel potesse risultare molto suggestiva, Joseph Kosinski aveva l'onere di bilanciare l'amore per il cult di Tony Scott degli anni '80 e il pubblico contemporaneo, cercando di far presa anche su coloro che non avevano mai visto il film precedente.

Qualche anno prima del successo come 'fidanzatina d'America' in film come Harry, ti presento Sally e Insonnia d'amore, Meg Ryan partecipò con un piccolo ruolo a Top Gun, nei panni di Carole Bradshaw, amica di Maverick e compagna di Goose, uno dei personaggi principali del film, interpretato da Anthony Edwards.