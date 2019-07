Top Gun: Maverick, il trailer italiano mostra Tom Cruise di nuovo in azione!

Top Gun: Maverick continuerà la storia del pilota interpretato da Tom Cruise e il trailer italiano mostra il protagonista in azione, tra voli e corse in moto.

Il filmato ritrae infatti Maverick ancora impegnato in missioni adrenaliniche a bordo dei jet e della sua moto, senza dimenticare alcune sequenze che citano il film cult del 1986 diretto da Tony Scott, tra partite a beach volley e serate nei bar tra amici ed esibizioni canore.

In Top Gun 2 Pete Maverick Mitchell, ruolo affidato a Tom Cruise, sarà impegnato nel ruolo di istruttore di Top Gun, e si occuperà di Bradley, il figlio di Goose, che vorrebbe diventare un pilota proprio come suo padre.

Tra gli interpreti ci saranno anche l'attore Val Kilmer nel ruolo di Iceman, Jennifer Connelly, Glen Powell e Miles Teller che interpreterà il giovane Bradley. Sul grande schermo appariranno poi Jon Hamm ed Ed Harris.

Alla regia di Top Gun: Maverick c'è Joseph Kosinski, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

I fan dovranno attendere il 2020 per assistere alle nuove avventure di Maverick nelle sale di tutto il mondo.