Top Gun: Maverick, Tom Cruise spiega perché ci è voluto così tanto tempo per realizzare il sequel

Parlando con BBC Radio 1, Tom Cruise ha recentemente spiegato che la Paramount Pictures voleva realizzare Top Gun: Maverick perfino prima dell'uscita nelle sale cinematografiche del film originale del 1986, diretto da Tony Scott; il fatto è che all'attore non andava assolutamente a genio l'idea poiché si trovava agli inizi della sua luminosa carriera.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in azione in una scena mozzafiato

Cruise ha deciso di aspettare anni prima di realizzare un sequel, il che significava anche aspettare che arrivasse la storia giusta: Tom ha rivelato che sulla sua scrivania sono arrivate svariate sceneggiature semplicemente "terribili" che non lo spronavano certo a voler tornare sul set dell'amatissima pellicola dopo così tanto tempo.

"Giuro, per anni e anni ho pensato: 'Come faccio a farlo? Che cos'è?'... Ho parlato della storia e della struttura della seconda pellicola per anni", ha spiegato la star. "Le persone arrivano con idee terribili, copioni che semplicemente non funzionavano in alcun modo. E più passava il tempo più mi dicevo: 'Non funzionerà mai. Non mi interessa'".

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in un momento del film

Alla fine è passato abbastanza tempo da permettere a Tom Cruise di rendersi conto che era arrivato il momento di girare Top Gun: Maverick: "Lo studio mi ha dato completa libertà, ma rimanevo comunque sveglio la notte. C'erano molti elementi da considerare e ho pensato che se mai lo avessi fatto sarebbe stato ora. Rimanevo sdraiato nel letto a riflettere... ho passato anni a formulare il processo attraverso il quale avremmo realizzato il film."