Top Gun: Maverick, Tom Cruise ringrazia il pubblico per aver fatto superare 1 miliardo di dollari al film

Top Gun: Maverick ha superato ufficialmente quota 1 milardo di dollari ai box office e Tom Cruise ha voluto ringraziare gli spettatori per aver contribuito al raggiungimento dell'importante traguardo.

L'attore ha infatti commentato la notizia su Twitter per celebrare la notizia, senza però accennare al fatto che si tratti del suo primo film a superare quella cifra.

Tom Cruise, star di Top Gun: Maverick, ha scritto online: "A tutte le persone coinvolte nella distribuzione, agli studios e agli esercenti: congratulazioni. Al pubblico: grazie per esservi avventurati fuori e averci permesso di intrattenervi. Ci si vede al cinema".

Top Gun: Maverick avrebbe dovuto arrivare nei cinema americani nel 2019, ma Cruise e Paramount hanno deciso di rimandere numerose volte il suo debutto nelle sale, convinti che il film avesse bisogno di poter essere proiettato in sala e in un momento in cui il pubblico si sentisse a proprio agio nell'andare in sala.

La scelta si è rivelata quindi giusta e il sequel del cult degli anni '80 è destinato ad aumentare ancora i propri guadagni, non essendo ancora stato distribuito in tutti i mercati disponibili.

Il successo di Top Gun, inoltre, potrebbe trainare anche il prossimo Mission: Impossible - Dead Reckoning Part I verso la cima delle classifiche.