Top Gun: Maverick, star de I Soprano boccia il film: 'Come mangiare da McDonald's'

Intervistato nel corso di un podcast, Robert Iler, star della celebre serie I Soprano, si è espresso sul successo mondiale di Top Gun: Maverick. L'attore non ha apprezzato affatto la pellicola, paragonando l'esperienza al mangiare da McDonald's.

"Penso che Top Gun abbia rovinato l'intera industria cinematografica. Penso che abbia rovinato tutto! Salverà [l'industria cinematografica] per quattro o cinque anni perché la gente pensa: 'Oh, è tutto qui!'. È come mangiare il fottuto McDonald's o mangiare quel fottuto cibo spazzatura. E poi, all'improvviso, tra quattro anni la gente si girerà e dirà: 'Perché mi sento male?'. Perché si guardano film di merda!".

Iler: "Non c'è niente di originale in Top Gun: Maverick"

L'attore ha quindi proseguito: "[Sono arrabbiato perché] la gente mi ha detto che era un buon film, che era stato nominato agli Oscar, e poi l'ho visto aspettandomi un fottuto film da Oscar, e invece [...] non c'è niente di originale in quel film. Non c'è niente che ti faccia dire: 'Oh wow, questo... non me l'aspettavo. È stato interessante'. C'era qualcosa di interessante in tutto il film?".

"Questo è il mio punto di vista, tra cinque anni la gente dirà 'Oh mio Dio, abbiamo detto che questo era il miglior film di sempre perché stavamo uscendo dal COVID'. Va bene [se il film ti rende felice], ma poi dire, da Oscar, miglior film, metterlo in una categoria come Il Padrino? Una vergogna! Ha rovinato l'intera industria cinematografica. Questo è quanto. Non voglio più guardare film. Top Gun mi ha fatto odiare i film. Spazzatura. Assoluta spazzatura".

C'è, invece, chi come Timothée Chalamet che ha visto Top Gun: Maverick otto volte sul set di Dune: Parte Due.