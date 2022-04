Top Gun: Maverick, il regista ha girato 800 ore di materiale, più della trilogia del Signore degli Anelli

Il regista Joseph Kosinski ha rivelato di aver girato circa 800 ore di materiale per il film Top Gun: Maverick, cifra davvero record per un unico lungometraggio.

L'atteso film verrà presentato in anteprima al Festival di Cannes 2022 prima di arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Le 800 ore di Top Gun: Maverick sono una cifra davvero considerevole e il regista Joseph Kosinski ha dichiaato: "Abbiamo girato tanto materiale quanto tutti i film de Il Signore degli Anelli insieme".

L'attore Tom Cruise ha ripreso il ruolo del pilota che è stato al centro del classico del 1986 diretto da Tony Scott.

Il filmmaker ha spiegato: "Da 12 o 14 ore di lavoro ogni giorno si riusciva a ottenere 30 secondi di materiale buono. Ma lo avevamo guadagnato così duramente. Semplicemente ci voleva davvero tanto per ottenere tutto quello che serviva. Mesi e mesi di riprese aeree. Abbiamo girato tanto materiale quanto i tre film del Signore degli Anelli insieme. Penso siano 800 ore di materiale".

A rendere complicata la situazione era stata inoltre la necessità di dare degli insegnamenti agli attori in modo che potessero realizzare in modo autonomo le riprese dentro la cabina di pilotaggio degli aerei, non essendoci lo spazio per la troupe: "Abbiamo dovuto insegnare agli attori le luci, dare delle nozioni di fotografia, di montaggio. Ho dovuto insegnare come accendere le telecamere e spiegare come funzionano gli angoli e le lenti. Non avevamo del tempo illimitato su quei jet. Se stavano andando per 20-30 minuti, dovevo essere certo di ottenere quello di cui avevamo bisogno".

Il film racconta la storia di Pete "Maverick" Mitchell che si occupa di nuove reclute tra cui Bradley "Rooster" Bradshaw, interpretato da Miles Teller, il figlio del suo amico Goose. Nel cast anche Jennifer Connolly, Jon Hamm, Lewis Pullman, Ed Harris e Val Kilmer.