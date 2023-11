Top Gun: Maverick, poliziotto australiano minacciò un collega con la pistola per evitare spoiler, condannato

Incidente per colpa di Top Gun: Maverick in una stazione di polizia australiana, dove un poliziotto ha minacciato un collega con la pistola per evitare spoiler sul film.

Gli spoiler dei film sono un grosso problema... anche per le forze dell'ordine. Ne sq qualcosa un poliziotto australiano che, sotto la minaccia di anticipazioni non volute sulla trama di Top Gun: Maverick ha tirato fuori la pistola e ora è stato condannato.

Secondo l'Australian Broadcasting Company, l'ufficiale di polizia Dominic Gaynor del Nuovo Galles del Sud si è dichiarato colpevole del reato di uso negligente di arma da fuoco ed è stato condannato a 100 ore di lavori socialmente utile, inoltre per due anni dovrà mantenere una condotta integerrima senza commettere ulteriori reati, pena punizioni aggiuntive.

A rischio di spoiler

L'incidente in questione è avvenuto a maggio, quando Gaynor e un altro agente, Morgan Royston, stavano discutendo di Top Gun: Maverick alla stazione di polizia. Royston ha minacciato scherzosamente di rovinare il film a Gaynor, che per tutta risposta ha estratto la sua arma e l'ha puntata verso Royston per cinque secondi. È stato concordato che il dito di Gaynor non è mai stato sul grilletto. Secondo quanto riferito, Gaynor ha detto "Ti sparerò" in risposta al commento sullo spoiler del film.

Anche se Gaynor, secondo quanto riferito, rideva durante la dichiarazione, l'incidente ha avuto un impatto psicologico su Royston, che ha dichiarato in tribunale di essere caduto in una profonda depressione in seguito all'alterco tanto da arrivare a lasciare il dipartimento. Ha detto alla corte di aver "perso completamente la fiducia che avevo e la mia ammirazione per le forze di polizia del Nuovo Galles del Sud".