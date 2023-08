Top Gun: Maverick: ecco perché Tom Cruise è stato escluso dalla chat di gruppo del cast

Come svelato da Lewis Pullman in un'intervista, Tom Cruise non è nella chat di gruppo del cast di Top Gun Maverick per un'ottima ragione: ecco quale.

È protagonista e produttore di Top Gun: Maverick, ma Tom Cruise non ha il controllo su tutto: l'attore è stato infatti escluso dalla chat di gruppo del film. Il co-protagonista Lewis Pullman, che interpreta l'amabile operatore dei sistemi d'arma Bob, in un'intervista a Vanity Fair ha raccontato che i membri del cast si tengono ancora in contatto tramite una chat di gruppo, tutti tranne Tom Cruise. Secondo Pullman, gli altri interpreti preferiscono non disturbare Cruise con tutti i meme che si inviano visto che "ha cose più importanti da fare". Tuttavia, Pullman sottolinea come il divo sia sempre disponibile per le emergenze e come sia uno dei suoi più grandi mentori : "risponderà sempre a una chiamata in qualsiasi momento se avremo bisogno di aiuto".

Gli impegni di Tom Cruise

Mentre Top Gun: Maverick è anche nelle sale in Giappone dopo un anno, e si vocifera di un sequel, Tom Cruise è stato impegnato in diversi progetti. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One è uscito a luglio e l'ha visto tornare nei panni di Ethan Hunt. Il settimo capitolo della serie però, nonostante le recensioni entusiastiche, non ha raggiunto lo stesso livello di successo di Top Gun: Maverick della scorsa estate (1,48 miliardi di dollari in tutto il mondo). Oltre a Mission: Impossible 7, come altre star di Hollywood, Cruise ha partecipato allo sciopero e alle trattative della SAG-AFTRA.