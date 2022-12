Top Gun: Maverick, il regista: "Maverick è il personaggio più vicino alla personalità di Tom Cruise"

In una delle ultime interviste rilasciate, il regista di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, ha dichiarato che il personaggio di Maverick, tra tutti quelli interpretati da Tom Cruise, potrebbe essere quello più vicino alla sua personalità.

Il lungometraggio, ideato come sequel del cult degli anni '80, si è rivelato un vero successo ai box office di tutto il mondo ed è in corsa per ottenere delle prestigiose nomination agli Oscar 2023.

In una conversazione con il The Guardian, Kosinski ha parlato del ruolo di Tom Cruise sul set del film, legato anche ai giovani attori, per cui è stato un mentore, che si sono ritrovati ad osservarlo cercando di imparare da lui sotto diversi punti di vista.

"Di tutti i personaggi che ha interpretato, penso che Maverick sia quello più vicino alla sua vera personalità" ha raccontato Joseph Kosinski. Il regista ha aggiunto: "Spinge sempre avanti chi gli sta intorno. I giovani attori erano così incuriositi da lui, da seguirlo. Ecco un ragazzo che ha la carriera che tutti sognano ed è disposto a parlare di come ci è arrivato.

Glen Powell ha letto per la parte di Rooster e non l'ha capito; Miles Teller l'ha fatto. Non voleva la parte di Hangman, voleva essere il leader. Poi Tom gli ha spiegato che come giovane attore devi scegliere grandi film, non grandi ruoli. Ha completamente cambiato l'approccio di Glen".

Perché il successo di Top Gun: Maverick è (anche) merito di Tony Scott

Intanto, solo pochi giorni fa, l'attore ha voluto ringraziare i fan per aver reso il sequel di Top Gun un altro grande successo sul grande schermo. E lo ha fatto in perfetto stile Tom Cruise e Maverick: lanciandosi da un aereo.

Tom Cruise è tornato nei panni di Pete Maverick ricevendo elogi dai fan e dalla stampa. Resta da chiedersi: potrà mai esserci un terzo capitolo da portare sul grande schermo?