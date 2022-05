Top Gun: Maverick, Miles Teller vorrebbe uno spinoff su Rooster

Top Gun: Maverick sembra destinato a registrare uno dei migliori risultati ai box office di questo 2022 e Miles Teller ha ora parlato della possibilità che in futuro venga realizzato uno spinoff dedicato al suo personaggio.

L'attore, nel sequel del cult degli anni '80, ha la parte di Bradley "Rooster" Bradshaw, il figlio di Goose, il migliore amico di Maverick che ha perso la vita nel primo film.

Miles Teller, intervistato da Screen Rant, ha dichiarato: "Sto cercando di ottenere un Top Gun: Rooster. L'ho proposto. Vedremo cosa accadrà. Non lo so. Penso sia interessante".

L'attore, che ha un ruolo importante in Top Gun: Maverick, ha aggiunto: "Ovviamente tutti stavano implorando Tom Cruise di realizzare un sequel dopo che è uscito il primo. Penso che questo film concluda bene la sua storia, credo la chiuda bene, ma vedremo. Sono disponibile".

Il film racconta la storia di Pete "Maverick" Mitchell che si occupa di nuove reclute tra cui Bradley "Rooster" Bradshaw, interpretato da Miles Teller, il figlio del suo amico Goose. Nel cast anche Jennifer Connolly, Jon Hamm, Lewis Pullman, Ed Harris e Val Kilmer.