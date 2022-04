Top Gun: Maverick, Joe Kosinski: "La scena con Tom Cruise e Val Kilmer è stata davvero speciale"

Val Kilmer riprenderà il ruolo di Iceman al fianco di Tom Cruise in Top Gun: Maverick e, proprio a questo proposito, il regista Joe Kosinski, durante un'intervista recente rilasciata da Total Film, ha raccontato alcuni retroscena relativi ad una sequenza "davvero speciale" presente nella pellicola.

"Il ritorno di Val nei panni del leggendario Iceman è stata una gran cosa", ha dichiarato Kosinski. "Lavorare con un attore di quel calibro, vedere la chimica e il cameratismo tra lui e Tom, e avere quei due personaggi riuniti in questo film è stato un momento davvero speciale, e una delle mie sequenze preferite del film."

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in azione in una scena mozzafiato

Con le sue parole il regista non ha concesso ai fan nessuna anticipazione sulla sequenza in questione, quello che però sappiamo per certo grazie alla sua recente dichiarazione è che i due si incontreranno almeno in una scena dell'attesissima pellicola.

Top Gun: Maverick arriverà nei cinema in Italia il prossimo 26 maggio e il debutto del film avverrà presso la Croisette, mentre il Festival di Cannes omaggerà Cruise, infatti, con una serata in suo onore. Val Kilmer ha recentemente postato il trailer della pellicola sulla propria pagina Twitter.