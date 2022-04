Top Gun: Maverick, Glen Powell: "Tom Cruise mi ha convinto a lavorare nel film"

Nel cast di Top Gun: Maverick c'è anche Glen Powell che ora ha rivelato qualche dettaglio della sua audizione e del modo in cui Tom Cruise lo abbia convinto ad accettare di recitare nel sequel.

Il film è ambientato molti anni dopo il cult diretto da Tony Scott nel 1986 che raccontava la storia del pilota Maverick e verrà distribuito nelle sale a maggio, dopo la presentazione in anteprima al Festival di Cannes 2022.

Glen Powell interpreta in Top Gun: Maverick il Tenente Hangman e sarà al centro di una scena in spiaggia in cui giocherà a pallavolo, citazione di uno dei momenti più memorabili del primo film.

L'attore ha ora svelato a People: "In origine ho fatto l'audizione per il ruolo poi assegnato a Miles Teller. Lui è la scelta assolutamente perfetta per la parte e ho amato lavorare con lui. Ma sì, è stata una cosa interessante. Quando non ho ottenuto quel ruolo me ne è stato offerto un altro diverso. E quando ho letto lo script non mi sembrava una parte con cui avevo molto in comune e che mi entusiasmava interpretare".

Powell ha quindi proseguito spiegando: "E poi Tom Cruise mi ha inviato a sedermi con lui. E siamo rimasti un paio d'ore a parlare della vita e della sua carriera, di come scegli e i film e del modo in cui sviluppa i ruoli, cose di questo tipo".

Parlare con l'interprete di Maverick gli ha quindi peermesso di cambiare idea: "Mi ha convinto che questo poteva essere un ruolo dal potenziale entusiasmante, con cui avrei potuto avere un po' di licenza creativa, che avrei potuto rendere mio e farlo diventare realmente speciale".

Glen ha concluso spiegando: "Devo dare il merito a Tom, molte volte le persone semplicemente cercano di coinvolgerti e nessuna delle promesse vengono rispettate. Ma lo ha fatto. E sono realmente orgoglioso del film e del mio ruolo".