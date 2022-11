Top Gun: Maverick, la scena più difficile da girare? Risponde il regista Joseph Kosinski

Nonostante sia uscito oltre 35 anni dopo il primo, storico film, Top Gun: Maverick si è rivelato un successo clamoroso al box-office globale oltre ad avere riscontri postivi all'unanimità. Sono stati in molti a definirlo uno dei migliori film con Tom Cruise.

Come accade spesso, anche in questo film il noto attore ha realizzato personalmente i suoi stunt, soprattutto quelli aerei, ma c'è stata una scena in particolare che ha creato problemi durante le riprese. A svelarla ci ha pensato il regista Joseph Kosinski in una recente intervista ai microfoni di The Wrap:

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in una scena d'azione

"La scena in cui Tom e Jennifer sono in barca è stata alquanto difficile da girare. Per certi versi la più difficile di tutto il film perché era in gran parte fuori dal nostro controllo. Ci siamo affidati al vento per rendere la sequenza grandiosa. Credo che il pubblico abbia apprezzato questa dose di realismo che si percepisce guardando il film. Non è stato girato su un palcoscenico, siamo andati lì fuori e ci siamo confrontati con la natura".

Il cast di Top Gun: Maverick vede a fianco della star Tom Cruise Miles Teller nel ruolo di Bradley, figlio di Goose, il migliore amico di Maverick morto nel film originale. Con lui Jennifer Connelly e Val Kilmer, che torna nei panni di Tom Iceman.

Questa la sinossi ufficiale: Il Tenente Pete 'Maverick' Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent'anni di servizio è ancora nell'unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei.