Top Gun: Maverick avrà un sequel? Per il regista Joseph Kosinski "ci sarebbe ancora molto da dire"

Il ritorno di Tom Cruise nei panni dell'aviatore della marina Pete "Maverick" Mitchell è stato un successo su tutti i fronti. Top Gun: Maverick ha infatti sbancato al box-office globale ed è stato eletto miglior film del 2022 dalla National Board of Review.

I fan hanno da subito sperato in un terzo capitolo e, a quanto pare, potrebbero essere accontentati. Ad anticipare la possibilità di un ulteriore sequel ci ha pensato il regista Joseph Kosinski in una recente intervista ai microfoni di Deadline: "C'è un'altra storia all'orizzonte così interessante da spingerci a tornare indietro? Penso proprio che alla fine del film Maverick dimostri di avere ancora molto da dire e tanto fiato in corpo. Non vuole fermarsi".

Sulla possibilità di un sequel di Top Gun: Maverick si era espresso anche Miles Teller, che nel film interpreta il tenente Bradley Bradshaw, spiegando che dipendeva tutto dalla volontà di Tom Cruise.

Per chi se lo fosse perso, Top Gun: Maverick sarà disponibile su Paramount+ a partire dal 22 dicembre. Questa la sinossi: Dopo oltre 30 anni di servizio tra i migliori aviatori della Marina, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) si trova nel posto giusto, mentre si spinge oltre i propri limiti come coraggioso pilota collaudatore, schivando l'avanzamento di grado che lo metterebbe in punizione. Quando si ritrova ad addestrare un distaccamento di diplomati di Top Gun per una missione specializzata come quella che nessun pilota vivente ha mai visto, Maverick incontra il tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia "Rooster", figlio del defunto amico di Maverick e ufficiale addetto alle intercettazioni radar tenente Nick Bradshaw, detto "Goose".