Top Gun: Maverick, il regista sulle teorie dei fan: "Magari Maverick è davvero morto nella scena iniziale"

Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski continua a battere record dopo record, proprio come il personaggio principale interpretato da Tom Cruise e di recente il regista della pellicola, Joseph Kosinski, si è aperto a proposito delle teorie dei fan, rivelando anche come ha reagito Val Kilmer quando ha visto la sua sequenza commovente presente nel film.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in azione in una scena mozzafiato

Il sequel di Top Gun ha appena superato Avengers: Infinity War, diventando il sesto film nella classifica delle più grandi pellicole statunitensi di sempre e raggiungendo la dodicesima posizione nella lista dei più grandi successi di tutti i tempi al botteghino a livello mondiale.

Naturalmente, quando gran parte della popolazione del mondo va a vedere al cinema un film come Maverick, le teorie dei fan sono destinate a emergere e le più grandi congetture sembrano ruotare attorno alla sequenza di apertura del film con l'aereo ipersonico di Darkstar: secondo i fan il capitano Pete "Maverick" Mitchell sarebbe deceduto dopo aver superato i Mach 10, rendendo il resto del film un sogno post-morte.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in una scena del film

Quando gli è stato chiesto di smentire questa interpretazione, Kosinski si è rifiutato di farlo: "I film sono pensati per essere interpretati in una varietà di modi e adoro quando le persone ci leggono significati diversi. Quindi mi piace ascoltare quella teoria invece di smontarla, magari Maverick è davvero morto nella scena iniziale. C'è sicuramente un elemento mitico nella storia che penso si presti a quel tipo di interpretazione, basata su chi è Maverick, su cosa rappresenta e sul fatto che sta attraversando questo rito di passaggio in una fase diversa della sua vita".

Top Gun: Maverick, Tom Cruise e Jennifer Connelly in motocicletta

Joseph Kosinski ha concluso la sua intervista con il The Hollywood Reporter parlando della prima volta che ha mostrato a Val Kilmer l'amata scena della reunion di Iceman-Maverick: "Ovviamente, eravamo tutti un po' nervosi nel mostrargliela solo perché volevamo davvero che gli piacesse. Ma la sua risposta è stata bellissima. Era così felice e così commosso che ci ha fatto sentire tutti al settimo cielo."