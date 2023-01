Top Gun: Maverick, gli intensi allenamenti ad alta quota hanno fatto vomitare il cast (tranne uno)

Jerry Bruckheimer, produttore di Top Gun: Maverick, ha voluto svelare un curioso retroscena sulla realizzazione degli intensi allenamenti ad alta quota su vari tipi di jet. Addestramenti così duri che hanno portato il cast del film a vomitare (letteralmente), tranne uno.

"C'è stata soltanto una persona che non ha vomitato ed era Monica Barbaro. Tutti gli altri continuavano a stare male e vomitare nei loro aerei. Dovevano coprirsi la faccia perché le telecamere continuavano a girare. Hanno passato le pene dell'inferno, posso assicurarvelo". La giovane attrice, che nel film interpreta Phoenix, una delle componenti della squadra capitanata da Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) ha quindi brillantemente superato il test.

Top Gun: Maverick: 5 motivi per cui il sequel di Tom Cruise ha migliorato il film originale

Sempre stando alle parole di Bruckheimer, il cast è stato costretto a questo intenso allenamento durato tre mesi, in modo che tutti loro potessero abituarsi alla forza G degli F/A-18 in movimento. Gli attori iniziavano con un aereo a elica, poi passavano a un propulsore acrobatico e infine a un jet, fino a quando non erano pronti per l'F-18.

Top Gun: Maverick è stato uno dei film più redditizi del 2022, superando il miliardo di dollari di incasso al box-office. Dato il successo del film, i fan sperano in un terzo capitolo e, a quanto pare, potrebbero essere accontentati. Il regista Joseph Kosinski si è limitato a dire che ci sarebbero altre storie da raccontare con Maverick.