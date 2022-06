Top Gun: la famiglia dell'autore dell'articolo fa causa allo studio dopo il successo del sequel di Tom Cruise

La vedova e il figlio di Ehud Yonay stanno facendo causa alla Paramount Pictures per rivendicazione di copyright affinché lo studio statunitense ritiri il film dalle sale cinematografiche.

La famiglia di Ehud Yonay, l'autore dell'articolo che ha ispirato il film di Tom Cruise del 1986, ha citato in giudizio la Paramount Pictures per violazione del copyright sull'attesissimo Top Gun: Maverick: la famiglia sostiene che nel 2020 lo studio non abbia rinnovato il contratto relativo ai diritti della storia scritta nel 1983 da Ehud Yonay, intitolata "Top Guns".

La causa, intentata da Shosh Yonay e Yuval Yonay, che sono rispettivamente la vedova e il figlio di Ehud, chiede danni non specificati, inclusi alcuni dei profitti di Top Gun: Maverick, un film che ha guadagnato oltre 438 milioni di sterline nei suoi primi 10 giorni nelle sale.

I Yonay vogliono anche impedire alla Paramount di distribuire il film o altri sequel. Secondo la denuncia presentata lunedì alla corte federale di Los Angeles, il franchise della Paramount non sarebbe esistito senza gli "sforzi letterari e la narrativa evocativa " di Ehud.

Una lettera di cessazione e desistenza è stata inviata alla Paramount l'11 maggio, secondo gli Yonay, e questo avrebbe spinto lo studio a negare che il sequel derivasse dall'articolo del 1983. La Paramount ha affermato che la pretesa legale era "senza merito" e ha promesso di contestarla. Nel sequel, Tom Cruise ha ripreso il ruolo del tenente della Marina Maverick e ha recitato insieme ad altri grandi nomi come Jennifer Connelly e Jon Hamm.