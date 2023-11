Top Gun: La 4K steelbook superfan collection con i due film è scesa di prezzo su Amazon

Quando si parla di Top Gun si parla di un film che ha fatto la storia stessa del cinema, specialmente in termini prettamente pop e commerciali. Sia il primo che il secondo capitolo di questa storia hanno avuto un successo assurdo fra il pubblico di tutto il mondo, sancendo, per due volte, il talento di Tom Cruise, e un certo e folle approccio al mezzo cinematografico e alla spettacolarizzazione di alcune dinamiche sia estreme che ideologiche. Pur essendo la potenza dell'America, il cuore pulsante, diretto e indiretto, di queste pellicole, gli appassionati portano nel cuore l'iconica colonna sonora del primo film, e alcuni momenti dei personaggi che ne sanciscono il valore più citazionistico.

E se vi dicessimo che su Amazon è possibile recuperare attualmente la 2 film 4K steelbook superfan collection di Top Gun a un prezzo scontato? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, potete trovare questo particolare cofanetto a 73,20€, con uno sconto del 9% sul prezzo segnato in precedenza (80,84€). Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere qualche informazione in più sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Un cofanetto per i fan di sempre di Top Gun

Su Amazon la 2 film 4K steelbook superfan collection di Top Gun viene così descritta: "Preparatevi al decollo e rivivete Top Gun e Top Gun Mabverick! Nel cofanetto troverete Top Gun (1986) 4K UHD + BLU-RAY + Top Gun Maverick (2022) 4K UHD + BLU-RAY + alcuni gadget (piastrina militare, magneti, un portachiavi in pelle, sottobicchieri, set di card con le foto di scena). Il film numero 1 del 2022, con oltre 1,4 miliardi di dollari al botteghino mondiale, e la pietra miliare della cultura pop che ha contribuito a definire una generazione, si uniscono in un unico e imperdibile cofanetto".

Se anche voi siete fan di Top Gun, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare una raccolta del genere, perfetto sia da collezione che come idea regalo.