Top Gun 3, la produzione è imminente? Glen Powell sa qualcosa sul film

Il protagonista di Twisters è tornato brevemente sul periodo in cui prenderanno il via i lavori del nuovo capitolo del franchise.

Lo scorso mese di dicembre erano circolate informazioni sulla lavorazione di Top Gun 3, con l'inizio delle riprese previsto nel 2025 e un'uscita nelle sale programmata da Paramount per il 2026. A distanza di parecchio tempo, si torna a parlare del film.

Glen Powell, star di Twisters e tra i protagonisti di Top Gun: Maverick, è intervenuto sull'argomento partecipando al podcast Happy So Confused, in particolare sulla data d'inizio delle riprese del terzo film, ancora senza titolo.

Si comincia?

"Ho una data" ha svelato Glen Powell nel podcast. Tuttavia, interpellato ulteriormente sull'argomento e su maggiori informazioni, l'attore si è chiuso a riccio specificando di non poter rivelare nulla. L'unica cosa certa è che nel film torneranno volti conosciuti del franchise.

Glen Powell in una scena di Top Gun: Maverick

Il sequel riunirà Tom Cruise con Miles Teller e Glen Powell, oltre agli storici produttori Jerry Bruckheimer e David Ellison. Joseph Kosinski, attualmente impegnato nelle riprese di Apex con Brad Pitt, tornerà a dirigere il sequel, con la sceneggiatura scritta insieme a Ehren Kruger.

Difficilmente le riprese inizieranno a breve. Tom Cruise è attualmente impegnato nella produzione di Mission: Impossible 8 e dovrebbe proseguire i lavori fino alla stagione autunnale. Inoltre, ad inizio 2025, Cruise dovrebbe iniziare le riprese del nuovo film diretto da Alejandro González Iñárritu. Soltanto alla fine quest'ultimo progetto, Tom Cruise potrebbe dedicarsi a Top Gun 3.

È possibile che la produzione prenda il via proprio nel 2025, come anticipato anche nei mesi scorsi. Top Gun: Maverick ha incassato 1,4 miliardi di dollari a livello globale, confermandosi uno dei sequel più fortunati di tutta la storia del cinema e rilanciando anche le sale cinematografiche nel periodo post-COVID. Nel film degli anni '80 diretto da Tony Scott, Tom Cruise ha interpretato per la prima volta Pete Maverick, uno dei personaggi maggiormente iconici della sua lunga e prolifica carriera sul grande schermo.