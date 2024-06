Top Gun 3, Jerry Bruckheimer: "Ne abbiamo discusso con Tom Cruise, ma ci vorrà un po' prima di realizzarlo"

Dopo il grande successo di Top Gun: Maverick, i fan sperano di non dover aspettare altri decenni prima di vedere sul grande schermo un terzo capitolo del franchise con protagonista Tom Cruise. Top Gun 3 è in cantiere e il produttore Jerry Bruckheimer si è esposto pubblicamente per fornire un aggiornamento sulla lavorazione del film che vedrà il ritorno di Tom Cruise.

Tuttavia, nonostante le idee non manchino e i lavori siano sempre in corso, secondo Bruckheimer passerà ancora diverso tempo prima che il terzo film della saga inaugurata da Tony Scott nel 1986 e proseguita da Joseph Kosinski nel 2022, possa essere pronto per il grande schermo.

Una lunga attesa

"Abbiamo alcune interessanti idee delle quali abbiamo parlato con Tom Cruise" ha specificato Bruckheimer "ma non abbiamo ancora una sceneggiatura, ci vorrà un po'". Una frase che conferma quanto svelato dallo stesso produttore poche settimane fa, quando confessò che Top Gun 3 è nelle primissime fasi di sviluppo e passerà ancora del tempo prima che possa essere pronto alla distribuzione.

Il sorriso di Tom Cruise in sella alla moto in Top Gun: Maverick

Uno degli intoppi principali è il programma fitto di impegni di Tom Cruise. A marzo, Bruckheimer sottolineò questo aspetto:"Tom è straordinario. Abbiamo passato del tempo con lui, abbiamo una storia. Il regista Joe Kosinski ha avuto una meravigliosa idea per la storia e Cruise ha detto che gli piace molto, quindi la stiamo sviluppando. Ma non sappiamo quando verrà realizzata perché Tom è sempre così occupato. Sta girando Mission: Impossible in questo momento e ha un altro film dopo quello. Speriamo di avere una sceneggiatura che gli piaccia e torneremo di nuovo in aria".

Top Gun: Maverick ha riportato Tom Cruise nel ruolo di Pete Mitchell a distanza di decenni dal primo film, con Jennifer Connelly, Miles Teller, Val Kilmer, Jon Hamm e Glen Powell nel cast del sequel.