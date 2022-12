Tonya, su Prime Video in streaming da oggi

A partire da oggi 29 dicembre 2022 arriva su Amazon Prime Video in streaming il film Tonya, che racconta la vita della pattinatrice Tonya Harding, con Margot Robbie e Allison Janney.

Il film racconta l'incredibile storia vera di Tonya Harding, pattinatrice artistica su ghiaccio salita alla ribalta internazionale non solo per le sue doti sportive, ma anche per il coinvolgimento nell'aggressione alla collega Nancy Kerrigan. La giovane trascorre la sua infanzia e adolescenza a Portland, cresciuta dalla rigida e inflessibile madre LaVona Harding (Allison Janney). Quest'ultima spinge la figlia Tonya (Margot Robbie) ad intraprendere la carriera di pattinatrice, spronandola all'eccellenza senza mai riservarle un gesto d'affetto.

Tonya: Margot Robbie in un'immagine tratta del film di Craig Gillespie

Nel 1991, dopo aver assunto una preparatrice personale, la ragazza si presenta ai Campionati mondiali ed esegue un triplo axel stabilendo un record nazionale. A causa della sua turbolenta vita privata, però, le prestazioni di Tonya iniziano a calare vertiginosamente e la ragazza addossa le colpe dei suoi insuccessi alla rivale Nancy Kerrigan. Mentre si prepara ai campionati del 1994, Tonya riceve una lettera minatoria e ipotizza che Nancy stia cercando di spaventarla...

