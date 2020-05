Tony Shalhoub riprende il ruolo di Monk e rivela di essere risultato positivo al Coronavirus (VIDEO)

L'attore Tony Shalhoub ha ripreso il ruolo di Adrian Monk in un divertente video in cui rivela inoltre di aver avuto il Coronavirus.

Tony Shalhoub ha ripreso il ruolo di Adrian Monk in occasione del primo episodio di The At-Home Variety Show condotto da Seth MacFarlane per Peacocok.

L'iniziativa è stata ideata per intrattenere e incentivare le donazioni a favore di alcune organizzazioni benefiche che hanno bisogno di aiuto durante l'emergenza Coronavirusa.

Lo sketch intitolato Mr. Monk Shelters in Place mostra il protagonista della famosa serie, un vero e proprio germofobo, alle prese con la quarantena. Tony Shalhoub viene quindi mostrato mentre ascolta spaventato le notizie, si lava a lungo le mani cantando 99 Bottles of Beer on the Wall, pulisce lo specchio con grandissima attenzione e indossa guanti in lattice persino sotto i calzini.

Monk arriva quindi a disinfettare il cibo in lavastoviglie e a inventare metodi bizzarri per occuparsi della corrispondenza. Adrian è talmente preoccupato che decide anche di mantenere la distanza sociale dal proprio computer mentre è impegnato in una videoconferenza.

Nel video appaiono anche Traylor Howard nella parte di Natalie Teeger, Ted Levine che interpreta il capitano Stottlemeyer e Jason Gray-Stanford nel ruolo di Randy Disher.

Al termine del filmato Tony Shalhoub rivela che lui e sua moglie sono risultati positivi al Coronavirus, ma ora stanno bene: "Sono state delle settimane piuttosto difficili, ma ci rendiamo conto che moltre altre persone sono state contagiate e hanno superato una situazione ben peggiori".