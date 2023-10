Mr. Monk's Last Case: le prime foto del film sequel della serie con Tony Shalhoub

Peacock ha condiviso le prime foto di Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie, il progetto che prosegue la serie andata in onda dal 2002 al 2009 su USA Network.

Il ritorno del personaggio interpretato da Tony Shalhoub è stato voluto dal creatore dello show, Andy Breckman, che ha sempre sperato di riportarlo sugli schermi.

La nascita del progetto

Durante la pandemia Breckman ha svelato che moltissime persone gli facevano delle domande su quello che avrebbe fatto Monk, conosciuto per le sue paure e per la sua agorafobia. Lo sceneggiatore ha quindi chiamato Tony Shalhoub per capire se sarebbe stato interessato a mostrare l'attuale situazione del detective.

Dopo la creazione del corto Mr. Monk Shelters in Place, NBC ha contattato Breckman e il suo partner nella produzione, David Hoberman, per parlare di un possibile film reunion, idea poi diventata Mr. Monk's Last Case.

Monk: una foto di Tony Shalhoub e Melora Hardin

Monk: un'immagine di Tony Shalhoub

Monk: una foto di Traylor Howard, Tony Shalhoub, Jason Gray-Stanford, e Ted Levine

I primi dettagli della trama

Nel lungometraggio Monk è diventato molto legato a Molly, la figlia di Trudy, ed è alle prese con la terapia con il Dottor Bell, interpretato da Hector Elizondo, dopo che la sua situazione è stata peggiorata dalla pandemia.

Quando il fidanzato di Molly viene ucciso, Monk decide di risolvere il caso, oltre ad affrontare un nuovo nemico, il miliardario Rick Eden interpretato da James Purefoy, che spera di diventare il primo civile ad andare in orbita intorno alla Terra.

Monk: una foto di Hector Elizondo e Tony Shalhoub

I fan dovranno attendere l'arrivo del film, previsto per l'8 dicembre su Peacock.

Monk: Tony Shalhoub in una foto del film

Monk: una foto di Ted Levine e James Purefoy