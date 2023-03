Monk: in arrivo un film sequel per Peacock con Tony Shalhoub e gli altri membri del cast

Sembra proprio che la storia del Detective Monk non sia ancora giunta al capolinea: un nuovo film, prodotto per Peacock metterà ancora a dura prova le sue capacità investigative.

Detective Monk, la serie tv di creata da Andy Breckman e interpretata da Tony Shalhoub, si prepara a tornare con un film sequel, che fungerà anche da reunion, per Peacoc. Le informazioni sulla pellicola sono state condivise da Variety, anticipando il ritorno sia dei creatori originali sia dei membri del cast.

A quanto pare Tony Shalhoub (non è la prima volta che riprende questo ruolo), a distanza di tempo, tornerà a vestire i panni di Adrian Monk, il detective consulente che soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo e di una vasta gamma di altre fobie.

Ufficialmente intitolato Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie, il film vedrà Monk risolvere un ultimo caso molto personale, che coinvolge la sua amata figliastra Molly, una giornalista che si prepara per il suo matrimonio.

"I fan, sia nuovi che vecchi, di Detective Monk adoreranno il modo in cui questo team creativo è stato in grado di preservare tutto ciò che ammiriamo del personaggio, cercando di portarlo nel presente", ha dichiarato Beatrice Springborn, presidente di UCP, che produce il film. "Non vediamo l'ora che gli spettatori di Peacock sperimentino questo film fresco, divertente e fantasioso".

Scritto e prodotto da Andy Breckman, il creatore della serie originale, con Randy Disk come regista e produttore esecutivo affiancato da David Hoberman, sempre alla produzione, il film di Monk avrà come interpreti: Ted Levine, Traylor Howard, Jason Gray-Stanford, Melora Hardin e Hector Elizondo.