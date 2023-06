Ton Cruise: '40 anni dopo Risky Business ballo ancora in mutande'

40 anni dopo Tom Cruise ha ancora il fisico per ballare in mutande, proprio come accade nell'iconica scena di Risky Business che ha lanciato la sua carriera nel 1983 e che lo vede scatenarsi nel salotto di casa sua con indosso solo una camicia, mutande e calzini.

"Sono cresciuto ballando in mutande a casa mia. Chi non l'ha fatto?" ha dichiarato scherzosamente il divo sessantenne ad Access Hollywood. Quando gli è stato chiesto se lo fa ancora oggi, Tom Cruiseha risposto con un sorriso: "Certo."

Come Risky Business ha lanciato la carriera di Tom Cruise

Cruise, attualmente impegnato nella promozione di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023, in arrivo nelle sale italiane il 12 luglio, ha rivelato che Risky Business - Fuori i vecchi... i figli ballano è il film che ha lanciato la sua fama a Hollywood.

La scena in cui il suo personaggio, l'adolescente Joel Goodsen, festeggia il fatto di avere la casa tutta per sé ballando al ritmo del brano di Bob Seger Old Time Rock & Roll è stata ricreata ripetutamente dopo essere diventata un cult assoluto.

Tom Cruise è stupito al pensiero che il film compia 40 anni quest'anno: "È incredibile. L'ho girato nell'82, avevo 19 anni quando l'ho fatto. Non dimenticherò mai il giorno in cui ho girato quella scena. Dovevo dovuto capire come scivolare sul pavimento con i calzini. Così ho visto il fotogramma di apertura e ho detto, 'Voglio arrivare al centro.' E non ha funzionato. E poi ho suggerito, 'Spalmiamo qualcosa di scivoloso sul pavimento' e sono scivolato fino in fondo alla stanza. Ma quel giorno ho imparato un sacco di cose sul cinema".