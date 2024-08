Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, il nuovo trailer svela quando è ambientata la serie Netflix

Non manca molto all'arrivo in streaming di questa entusiasmante nuova versione anime del personaggio dei videogame

Netflix ha diffuso in streaming il nuovissimo trailer di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, versione anime dell'omonima saga videoludica che si appresta ad arrivare in streaming sulla piattaforma il prossimo 10 ottobre.

Come potete vedere nel filmato, il nuovo trailer mette Lara Croft al centro della scena, mentre vediamo l'esploratrice intraprendere ogni tipo di avventura. Nella giungla o a bordo di un'auto sportiva, Lara non è mai lontana dal pericolo.

Sembra che questa nuova versione Netflix seguirà Lara dopo gli eventi di Shadow of the Tomb Raider, quindi l'eroina sta ancora trovando se stessa. E mentre affronterà tutte le difficoltà di questa difficile ricerca, si ritroverà insieme ai suoi alleati minacciata da un nuovo nemico.

Animato da Powerhouse Animation Studios, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft è uno degli ultimi originali che Netflix sta testando nel campo degli anime. Nell'ultimo periodo il servizio di streaming ha investito molto in anime e animazione per adulti con grande successo. Da Castlevania ad Arcane, Netflix sta mettendo l'animazione al primo posto con una serie di adattamenti di videogiochi. Ora, Lara Croft si sta preparando a prendere il posto che le spetta.

Tomb Raider: Angelina Jolie spiega perché inizialmente aveva rifiutato il ruolo

Per chi è curioso di conoscere questa nuova versione, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft debutterà il 10 ottobre. La serie ha mantenuto finora il riserbo sulla sua storia, ma sappiamo qualcosa sulla sua timeline. La serie è ambientata dopo la trilogia prequel di Tomb Raider e seguirà Lara nella linea temporale dei videogiochi originali di Tomb Raider. Quindi, se siete ansiosi di vedere cosa ha reso Lara l'icona che conosciamo, questa serie ve lo spiegherà.

Nel frattempo, siamo in attesa di sapere maggiori dettagli circa la serie televisiva in live-action prodotta dagli Amazon MGM Studios con Phoebe Waller-Bridge come showrunner e produttrice esecutiva.