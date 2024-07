Tomb Raider: gli aggiornamenti sulla serie di Phoebe Waller-Bridge, ecco quando inizieranno le riprese

Annunciato per la prima volta nel gennaio 2023, è stato in seguito confermato che l'archeologa e avventuriera Lara Croft sarà protagonista su Amazon Prime Video di una nuova serie televisiva live action, scritto e prodotto esecutivamente da Phoebe Waller-Bridge.

Il progetto, basato sulla popolare serie di videogiochi Tomb Raider, deriva da un accordo tra Crystal Dynamics, che si occuperà della produzione, e Amazon MGM Studios. In una recente intervista rilasciata a The Wrap, Vernon Sanders, capo della divisione tv, ha aggiornato i fan sul progetto.

Obiettivo 2025

"Stiamo lavorando duramente" ha esordito Sanders "Abbiamo del materiale fantastico. Phoebe [Waller-Bridge] è davvero brava, siamo molto entusiasti. Immagino che passeremo il resto dell'anno a preparare tutto, in modo da poter iniziare la produzione all'inizio del prossimo anno".

Phoebe Waller-Bridge esulta sul palco degli Emmy Award dopo la vittoria per Fleabag

Il prossimo step è trovare l'attrice con le caratteristiche necessarie a recitare nei panni della protagonista:"Dobbiamo trovare la nostra Lara Croft, quindi la ricerca a livello globale inizierà il prima possibile" ha concluso Sanders.

Nel giugno dello scorso anno, Phoebe Waller-Bridge aveva parlato in questi termini del progetto e del suo legame con Tomb Raider:"C'è spazio per fare qualcosa di davvero rischioso. E se posso fare qualcosa di rischioso ed eccitante con Tomb Raider, ho dalla mia un pubblico di persone che ama Lara e si spera continuerà ad amarla. È una posizione molto insolita in cui trovarsi, è il vecchio cavallo di Troia".

In passato, Lara Croft è stata interpretata sul grande schermo da due attrici molto note come Angelina Jolie, che conobbe la fama internazionale proprio grazie a Lara Croft nei film Lara Croft: Tomb Raider nel 2001 e Lara Croft: Tomb Raider - La culla della vita nel 2003, e Alicia Vikander, che ereditò il personaggio dell'avventuriera per il reboot del regista Roar Uthaug, Tomb Raider, uscito nelle sale cinematografiche nel 2018.