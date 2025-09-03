Tomb Raider, la serie di Phoebe Waller-Bridge entrerà finalmente in produzione ma solo tra qualche mese

La serie di Tomb Raider prodotta da Phoebe Waller-Bridge entra ufficialmente in lavorazione: Sophie Turner sarà la nuova Lara Croft, mentre Amazon ha confermato l'avvio delle riprese e l'arrivo di un co-showrunner per guidare il progetto.

Il progetto televisivo di Tomb Raider firmato da Phoebe Waller-Bridge sembrava essere in fase di stallo, tra smentite e silenzi ufficiali. Dopo mesi di speculazioni, arriva invece la conferma: la serie Amazon/MGM è in pieno sviluppo e vedrà Sophie Turner nei panni di Lara Croft, in quello che sarà il primo adattamento televisivo dedicato alla celebre eroina dei videogiochi.

Le riprese di Tomb Raider fissate per gennaio

Amazon ha annunciato che le riprese prenderanno il via a gennaio, dopo una lunga fase di incertezza sul futuro della serie. Accanto a Waller-Bridge, che sarà produttrice esecutiva e sceneggiatrice, è stato scelto anche un co-showrunner: Chad Hodge, autore di Wayward Pines e Good Behavior. La regia dei primi episodi sarà affidata a Jonathan Van Tulleken, noto per aver diretto Shōgun.

Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft - La protagonista in una scena

Negli ultimi mesi il destino di Tomb Raider è stato oggetto di discussioni contrastanti. Alcune testate specializzate avevano persino ipotizzato la cancellazione, parlando di problemi creativi e di due stanze di scrittura che non avevano prodotto risultati concreti. L'arrivo di Hodge come showrunner ha contribuito a dare stabilità alla produzione, trasformando il suo ruolo da consulente a guida creativa del progetto.

Le origini e le ambizioni della serie

Phoebe Waller-Bridge, creatrice di Fleabag e vincitrice di numerosi premi, ha dichiarato più volte di essere cresciuta con la saga di Tomb Raider e di sentirsi profondamente legata al personaggio di Lara Croft. Il reboot televisivo rappresenta quindi una sfida personale oltre che professionale. L'attrice e sceneggiatrice inglese non sarà davanti alla macchina da presa, ma supervisionerà il progetto con l'obiettivo di aggiornare la figura di Croft per le nuove generazioni.

Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft - Una scena della serie

Il progetto rientra nell'accordo pluriennale tra Waller-Bridge e Amazon, siglato nel 2019 per una cifra vicina ai 20 milioni di dollari l'anno. Un'intesa che negli anni ha suscitato qualche critica, dato che finora non ha portato a molte produzioni concrete. Nonostante ciò, l'autrice ha continuato a godere della fiducia degli studios, anche se l'ultimo rinnovo è stato ridimensionato a un first look deal non esclusivo e con budget inferiore.

Con Sophie Turner nel ruolo principale, Tomb Raider si prepara a scrivere un nuovo capitolo per uno dei personaggi femminili più iconici della cultura pop. Dopo Angelina Jolie nei primi anni Duemila e Alicia Vikander nel film del 2018, la serie di Amazon punta a rilanciare la saga in una veste inedita, capace di unire azione, avventura e introspezione psicologica.