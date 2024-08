Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, la showrunner: "Hayley Atwell è la perfetta Lara Croft"

Nella serie animata Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, la Peggy Carter della Marvel Hayley Atwell interpreta la protagonista, e il ruolo sembra calzarle a pennello.

Durante un'intervista con IGN, la showrunner Tasha Huo ha parlato del reclutamento della star di Agent Carter nel ruolo di Lara Croft nella serie d'animazione e del fatto che alcune tracce di Peggy Carter appariranno nella nuova versione della protagonista di Tomb Raider.

Netflix ha pubblicato all'inizio del mese il teaser ufficiale de La leggenda di Lara Croft, che mostra una Lara più anziana mentre si imbarca in nuove avventure sopravvivendo a innumerevoli imprese che sfidano la morte attraverso diverse antiche rovine.

Accanto alla Atwell, Earl Baylon riprenderà il suo ruolo dalla trilogia Survivor dell'amico di lunga data di Lara, Jonah Maiava. La serie è uno dei numerosi adattamenti di videogiochi animati distribuiti sotto l'egida di Netflix, con esempi precedenti che includono Castlevania, il suo spinoff Castlevania: Nocturne, Cyberpunk: Edgerunners e l'acclamata serie Arcane di League of Legends.

Gli elogi della showrunner

"Direi che Lara è separata dall'Agente Carter, ma credo che la cosa divertente sia che abbiamo portato molto di Hayley nello show. È perfetta per il ruolo", ha rivelato, sottolineando di avere scoperto quanto l'attrice fosse tosta e perfetta per parte.

"Ad esempio le dicevamo: 'Ok, in questa scena stai saltando da un aereo, Lara, questo è più o meno quello che devi fare', e allora lei rispondeva: 'Oh, sì, ho saltato da un aereo la settimana scorsa, quindi so cosa fare'", ha raccontato Huo.

Alcuni di questi parallelismi con la vita reale sono dovuti al fatto che la Atwell ha doppiato Lara durante le riprese di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno. "Ha esperienza con i film d'azione e lei stessa è una persona molto avventurosa. Quindi è stato davvero bello vedere come l'arte e la realtà abbiano iniziato a fondersi con lei", ha osservato Huo.

Mentre Lara è stata precedentemente animata per Revisioned del 2007, Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft sarà la continuazione della nuova trilogia di giochi di Crystal Dynamic - composta da Tomb Raider del 2013, Rise of the Tomb Raider del 2015 e Shadow of the Tomb Raider del 2018 - con la Atwell che prenderà il posto della doppiatrice di Lara Camilla Luddington.

Interrogata sull'interesse della Atwell a interpretare Lara, Huo ha sottolineato come l'Agente Carter abbia incapsulato alla perfezione i suoi tratti da Lara, affermando: "Le sue scene d'azione erano incredibili. È stato così facile per lei. È stata la mia prima scelta per Lara. Sono grata che abbia detto di sì, perché non sapevo cosa fare senza di lei".