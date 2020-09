Tomb Raider, su Prime Video in streaming da oggi

Tomb Raider arriva l'11 settembre in streaming su Amazon Prime Video: il film ha come protagonista Alicia Vikander, nuova eroina dopo Angelina Jolie.

Tomb Raider arriva su Amazon Prime Video a partire da oggi 11 settembre in streaming ed è basato sul videogioco arrivato a partire dal 1996 da Eidos Interactive e sviluppata da Core Design. Il titolo significa letteralmente "razziatrice di tombe" in inglese.

L'adattamento per il grande schermo racconta le origini dell'eroina e mostrerà la giovane quando, a 21 anni, si rifiuta di assumere il controllo dell'azienda del padre scomparso in modo misterioso, preferendo studiare a Londra e fare piccoli lavoretti pur di restare economicamente indipendente. La ragazza decide poi di investigare su quanto accaduto al padre e si reca nell'isola giapponese dove l'uomo è stato visto per l'ultima volta. Lara dovrà quindi superare propri limiti e immergersi in un mondo sconosciuto, lottando per sopravvivere.

Alicia Vikander in Lara Croft

Tomb Raider è diretto da Roar Uthaug e vede come protagonista Alicia Vikander, che prende il posto dell'iconica Angelina Jolie nel ruolo. Il film è stato un successo tanto da far annunciare un sequel: secondo quanto riporta il sito Geek Vibes Nation, Tomb Raider 2 dovrebbe proporre degli elementi tratti da Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider che ha concluso la trilogia reboot del videogioco prodotta da Crystal Dynamics. Lara Croft dovrebbe quindi intraprendere la ricerca della leggendaria città di Paititi, con lo scopo di impedire un'apocalisse Maya.

