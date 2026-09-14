Tom Holland supera Zoe Saldaña: è lui l’attore con gli incassi più alti nella storia

L'attore britannico è infatti diventato, secondo le stime riportate, il protagonista della filmografia con il maggiore incasso complessivo nella storia del cinema, scalzando Zoe Saldaña dalla prima posizione.

Da quando ha indossato per la prima volta il costume di Spider-Man in Homecoming nel 2017, la carriera di Tom Holland è stata strettamente legata a uno dei franchise più redditizi di sempre. Adesso quella scelta gli ha permesso di raggiungere un traguardo che fino a poco tempo fa apparteneva a Zoe Saldaña.

Tom Holland supera Zoe Saldaña nella classifica degli incassi

Holland è diventato l'attore con il maggiore incasso complessivo al box office mondiale considerando i film della sua carriera. Dietro di lui si trovano proprio Saldaña e Scarlett Johansson.

Tom Holland e Zendaya insieme

Il dato riportato dalla classifica arriva in un momento particolarmente favorevole per l'attore. Nel giro di pochi mesi, infatti, Holland è stato protagonista di due film capaci di superare cifre che normalmente rappresentano traguardi eccezionali anche per le più grandi star di Hollywood.

Il primo grande contributo al nuovo record è arrivato da Spider-Man: Brand New Day. Il film avrebbe raggiunto oltre 2,4 miliardi di dollari al box office globale, entrando nella top 3 dei film con il maggiore incasso di sempre.

Il risultato ha permesso al film di superare titoli come Titanic e Avatar: La via dell'acqua nella classifica mondiale. Ancora più impressionante il rendimento sul mercato nordamericano, dove Brand New Day si è spinto fino a sfiorare i vertici assoluti della classifica domestica.

Una parte del successo viene attribuita alla scelta di riportare Spider-Man verso una dimensione più vicina alle sue origini, con una storia maggiormente legata alla vita di quartiere e alla criminalità urbana, senza però rinunciare allo spettacolo tipico delle grandi produzioni Marvel. Il film ha inoltre introdotto nel suo universo una nuova versione degli X-Men attraverso Jean Grey, interpretata da Sadie Sink.

Il 2026 è l'anno della consacrazione di Tom Holland?

A spingere ulteriormente verso l'alto gli incassi associati alla carriera di Holland è stato poi Odissea, il kolossal diretto da Christopher Nolan nel quale l'attore interpreta Telemaco, figlio di Ulisse. Il film avrebbe raccolto circa 1,67 miliardi di dollari nel mondo nei primi due mesi di programmazione, diventando un altro enorme successo per Holland.

Uno scatto con Tom Holland

Il risultato è particolarmente significativo anche per Nolan: Odissea rappresenta il suo terzo film capace di superare il miliardo di dollari, dopo The Dark Knight e un altro dei suoi grandi successi internazionali.

Mettendo insieme i risultati dei suoi film, Tom Holland ha così raggiunto una posizione che sembrava quasi inevitabile vista la traiettoria della sua carriera. E il dato assume ancora più peso considerando che la sua filmografia non è costruita esclusivamente attorno ai cinecomic.

Il passaggio da Spider-Man a Telemaco dimostra infatti quanto l'attore sia ormai in grado di muoversi tra franchise giganteschi e produzioni cinematografiche d'autore con ambizioni altrettanto importanti.

Per il momento, inoltre, il suo futuro nel Marvel Cinematic Universe resta legato soprattutto a Spider-Man. Holland non dovrebbe comparire in Avengers: Doomsday, dove il ruolo dell'Uomo Ragno dovrebbe essere affidato nuovamente a Tobey Maguire.