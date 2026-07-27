Tom Holland non l'aveva mai ammesso prima ma: «Alcuni miei film fanno schifo. Non dovreste guardarli»

Tom Holland non ha problemi a riconoscere che, nella sua carriera, non tutti i progetti sono stati all'altezza delle aspettative, anzi, sconsiglia lui stesso la visione al suo pubblico.

Tom Holland ammette con ironia che non tutti i film della sua carriera meritano di essere visti. L'attore racconta quanto sia difficile promuovere un progetto in cui non crede e spiega perché oggi si stia godendo il tour stampa di The Odyssey e Spider-Man: Brand New Day.

"Quando ami un film è tutto più semplice"

Durante un'intervista al podcast Dish, l'attore ha raccontato quanto possa essere complicato affrontare un tour promozionale quando il film che si sta pubblicizzando non convince nemmeno chi lo ha interpretato. Tom Holland ha spiegato di vivere invece con entusiasmo l'attuale doppio tour stampa dedicato a The Odyssey di Christopher Nolan e Spider-Man: Brand New Day, proprio perché è sinceramente orgoglioso di entrambi i film. "Mi sto divertendo tantissimo. Quando fai promozione per film di cui sei davvero orgoglioso, tutto diventa molto più semplice."

Tom Holland sul set

Secondo l'attore, rispondere alle domande dei giornalisti è naturale quando si crede davvero nel progetto. "Quando ti chiedono perché il pubblico dovrebbe andare a vedere quel film, non stai mentendo. Lo pensi davvero."

L'attore ha poi ammesso, con la consueta ironia, che in passato non è sempre stato così. "Mi è capitato di fare promozione per film in cui mi chiedevano: "Perché il pubblico dovrebbe andare a vederlo?". E dentro di me pensavo: "Non dovrebbe, perché fa schifo"."

Holland non ha fatto riferimento ad alcun titolo specifico della sua filmografia, ma la sua sincerità ha rapidamente attirato l'attenzione dei fan.

Anne Hathaway gli ha insegnato come affrontare la stampa

L'estate 2026 rappresenta un momento particolarmente positivo per l'attore, impegnato contemporaneamente nella promozione di due blockbuster molto attesi. "Sembra quasi un giro d'onore. Mi sto davvero divertendo e sono estremamente orgoglioso di entrambi i film."

Tom Holland in una scena

Nel corso dell'intervista Holland ha anche raccontato di aver imparato molto osservando la collega Anne Hathaway, con cui ha condiviso gli ultimi giorni di promozione di The Odyssey. "Ho avuto la fortuna di trascorrere gli ultimi tre giorni facendo interviste insieme ad Anne Hathaway. Per me è stata una vera lezione."

L'attore ha definito la collega una professionista esemplare. "È incredibilmente preparata. Guardarla lavorare è stata un'esperienza fantastica."

Le dichiarazioni confermano il momento di particolare entusiasmo vissuto da Holland, che dopo l'uscita ravvicinata di The Odyssey e Spider-Man: Brand New Day si prepara ora ad affrontare una nuova sfida: interpretare Fred Astaire in un biopic dedicato al leggendario ballerino, un ruolo per il quale ha già iniziato gli allenamenti di danza.